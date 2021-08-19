МИД России назвал нынешние учения НАТО недальновидными

Москва, 19 августа. Россия расценивает учения НАТО на восточном фланге как провокационные и недальновидные, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она на брифинге заявила, что так называемое присутствие НАТО в Прибалтике и Польше сводится к постоянному базированию на земле четырех батальонных групп Альянса. Даже на фоне пандемии НАТО проводит учения на восточном фланге, в том числе по сценарию противодействия «сопоставимому противнику», подчеркнула Захарова.

«Мы считаем такие маневры провокационными, а в нынешних условиях — как минимум недальновидными», – отметила дипломат.

Прибалтийские страны зачастую оказываются в числе ключевых сторонников антироссийской линии и старательно придерживаются мифа о некой возможности вторжения России. Руководство НАТО в то же время продолжает пропагандировать необходимость силового сдерживания Москвы, отметила Захарова.

Ранее полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец в беседе с телеканалом «Царьград» отметил растущее давление НАТО на Россию. Он также вспомнил личный разговор с одним из видных функционеров в Альянсе.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Североатлантического альянса следует сплотиться и держаться вместе на фоне сложившейся в Афганистане ситуации. По его словам, это нужно делать в интересах нацбезопасности.