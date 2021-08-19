Украинский художник попал на допрос СБУ из-за «Хохлов»

Киев, 19 августа. Служба безопасности Украины допросила художника Ивана Салевича из-за его инсталляции ко Дню независимости страны.

День независимости Украины отмечается 24 августа. Украинский портал «Суспільне. Новини» сообщает, что на инсталляции художника в честь праздника изображены фигуры в национальных рубашках и с российскими флагами вместо глаз. Она должна стать частью выставки в черновицком центре культуры «Вернисаж».

Директор галереи Игорь Сорокоумов решил, что инсталляция может обидеть людей. Спецслужбы потребовали у автора сопроводительный текст и явку на допрос.

Салевич более двух часов находился на допросе. У него просили, почему он использовал российский флаг. В конце концов выставить работу «Хохлы» разрешили только с пояснительным текстом.

Ранее экс-депутат Рады назвал 16 признаков независимости. Украина не подпадает ни под один, информирует «Царьград».

Накануне киевские аналитики высказались о провалах Украины за 30 лет независимости. Об этом сообщает ФАН.