Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 23:31
23:30
Спорт
Спасут ли российский футбол дворовые турниры, обсудили в Медиацентре «Патриот»
23:30
Политика
МИД России назвал нынешние учения НАТО недальновидными
23:12
Политика
Украинский художник попал на допрос СБУ из-за «Хохлов»
23:11
Политика
Лидеры «Талибана» обсуждают судьбу афганистанских военнослужащих
22:50
Политика
«Дела еще плачевнее»: украинский политик оценил падение рейтинга Зеленского
22:33
Происшествия
Движение на трассе «Краснодар — Верхнебаканский» ограничено из-за подтопления
22:23
Политика
Политолог Любомирский назвал плюс борьбы «Родины» за участие в выборах
22:12
Общество
Как защитить российскую историю от искажения, обсудили в Медиагруппе «Патриот»
22:01
Происшествия
Снова горит лес: очевидцы засняли на видео новый очаг в Нижегородской области
22:00
Весь мир
Белоруссия открыла проход для беженцев в Европу. Европа в панике
Все новости

Украинский художник попал на допрос СБУ из-за «Хохлов»

  /   Обновлено: 19 августа 2021 23:12
Политика
Украинский художник попал на допрос СБУ из-за «Хохлов»
youtube.com  /  Prt Scr Павло Пабло

Киев, 19 августа. Служба безопасности Украины допросила художника Ивана Салевича из-за его инсталляции ко Дню независимости страны.

День независимости Украины отмечается 24 августа. Украинский портал «Суспільне. Новини» сообщает, что на инсталляции художника в честь праздника изображены фигуры в национальных рубашках и с российскими флагами вместо глаз. Она должна стать частью выставки в черновицком центре культуры «Вернисаж».

Директор галереи Игорь Сорокоумов решил, что инсталляция может обидеть людей. Спецслужбы потребовали у автора сопроводительный текст и явку на допрос.

Салевич более двух часов находился на допросе. У него просили, почему он использовал российский флаг. В конце концов выставить работу «Хохлы» разрешили только с пояснительным текстом.

Ранее экс-депутат Рады назвал 16 признаков независимости. Украина не подпадает ни под один, информирует «Царьград».

Накануне киевские аналитики высказались о провалах Украины за 30 лет независимости. Об этом сообщает ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Украинский художник попал на допрос СБУ из-за «Хохлов»
украина сбу художник
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru