Лидеры «Талибана» обсуждают судьбу афганистанских военнослужащих

Кабул, 19 августа. Движение «Талибан»1 (террористическая организация, запрещена в России) обсуждает судьбу сотрудников сил безопасности Афганистана. Об этом информирует Reuters.

Представитель талибов рассказал, что командиры и высокопоставленные участники движения начали регистрацию западного вооружения и военной техники. Она была оставлена силами США и Североатлантического альянса после ухода из страны.

Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, после наступления «Талибана» на крупные города. Позже мятежники взяли под контроль границы, а вскоре вошли в Кабул и захватили президентский дворец. Сложивший полномочия президента Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покинул страну с целью предотвратить бойню. Официальный представитель политического офиса «Талибана» Мухаммед Наим объявил о завершении войны.

Госдеп сообщил о скорой эвакуации шести тысяч человек из Кабула. Сейчас они ожидают вылета в аэропорту.

Ранее генсек ООН призвал мировое сообщество выработать «общий фронт» отношения к захватившим Афганистан талибам. Об этом информирует «Царьград».

1 Организация запрещена на территории РФ.