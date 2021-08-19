Спасут ли российский футбол дворовые турниры, обсудили в Медиацентре «Патриот»

Развитие детского футбола во дворах может дать возможность оживить национальный чемпионат, ведь именно на таких площадках рождались главные звезды мирового футбола, считают гости пресс-центра Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

Россия стала сильнейшим игроком в пляжном футболе, однако в традиционном ситуация оставляет желать лучшего. Эксперты уверены, ситуацию можно изменить. Один из вариантов: развитие дворового футбола среди местных детей.

Лидеры дворового турнира

Антон Соловьев, организатор детского футбольного турнира, зампредседателя Совета директоров Центров физкультуры, спорта и здоровья в Петербурге, рассказал о пилотном проекте внутри дворовых спортивных лиг на территории Фрунзенского района Северной столицы.

«Самое интересное, что местами проведения игр являются внутридворовые спортивные площадки, которые уже являлись местом притяжения наших горожан, играющих здесь традиционно. Первая игра прошла на ура, мы пригласили профессионального комментатора, получили большой отклик: люди смотрели из окон, переживали, кричали. Мы собираемся предложить эту историю на уровень города и организовать уже городскую повестку для проведения чемпионата, где участниками станут жители города», — рассказал Соловьев.

Руководитель дворовой лиги Фрунзенского района Игорь Мельников уточнил, что уже набраны 40 команд, которые принимают участие в этом турнире.

«Отклик большой, ребятам нравится. Когда пришел комментатор, ребята с двойным интересом приняли участие», — отметил он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Турнир проводят по олимпийской системе на вылет. Финал должен состояться в середине сентября. Иногда к матчам привлекают полупрофессиональные судейские бригады, в отдельных случаях «сами ребята судят». С финансированием проблем организаторы турнира не испытывают, поскольку соревнования проходят в рамках текущего финансирования бюджетного Центра физической культуры и спорта Фрунзенского района, уточнил Владимир Сенчук, начальник отдела организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением комитета администрации Петербурга по физкультуре и спорту.

«21 августа комитетом по физкультуре и спорту организуется турнир на призы губернатора по дворовому футболу, где примут участие 18 районов Петербурга. Мы тоже будем играть в течении месяца по субботам. Разбили районы по три группы, сначала они сыграют в круг между собой, а потом разыграют золотой, серебряный и бронзовый Кубок губернатора», — добавил Сенчук.

Играть будут на внутридворовых площадках, которые ремонтируются каждый год в рамках госпрограммы. Это позволяет сделать футбол массовым и доступным. Чиновник подчеркнул, что сегодня «несомненно можно увидеть, что дворовый спорт возрождается, граждане активно занимаются физкультурой и спортом именно по месту жительства самостоятельно».

Говоря о важности дворовых футбольных турниров футболист, экс-нападающий «Зенита» Юрий Родченков отметил, что на таких соревнованиях могут рождаться звезды, ведь многие футболисты мирового уровня начинали с таких площадок и там приобретали первые навыки.

«Именно во дворах точится мастерство, и там ты более свободно себя чувствуешь, можешь расслабиться, импровизировать. Развитие дворового спорта — правильное направление. Это будет польза и для футбола в целом, который сейчас находиться в упадке, так мы можем еще больше развивать наш футбол, и появятся у нас звезды», — подчеркнул он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Успехи пляжного футбола

В Москве 19 августа стартовал Чемпионат мира по пляжному футболу, который продлится до 29 числа. Соперниками сборной России по группе стали США, Парагвай и Япония. Наша национальная команда — двукратный чемпион мира.

Модератор дискуссии, гендиректор ФАН Евгений Зубарев поинтересовался у гостей студии, почему в пляжном футболе российская сборная является лидером, но в обычном футболе такие достижения остаются только мечтой?

«Многие с самого основания пляжного футбола активно взялись за это и, видимо, в этом результат. Ребята скрупулезно подошли к этому и на протяжении многих лет, не сдавая оборотов, двигаются», — поделился мнением Игорь Мельников.

«Большой футбол уже постепенно превратился в шоу… Здесь вопрос уже настроя и работы», — добавил Соловьев.

По словам экспертов, возможно, ситуацию смогут изменить как раз дворовые турниры. Ведь на площадках работают инструкторы по работе с населением, которые могут отбирать игроков для последующего поступления и принятия их в спортивные школы. Когда закончится турнир, стартующий на этих выходных, награды ребятам вручит губернатор Петербурга Александр Беглов.