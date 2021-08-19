Москва, 19 августа. Президента Украины Владимира Зеленского на повторных выборах готовы поддержать 27,7%. Об этом говорят итоги опроса об электоральных предпочтениях украинцев в июле этого года.

В реальности «дела еще плачевнее», и президент не «досидит до выборов», уверен политик Владимир Олейник. Свою точку зрения он высказал в эфире радио Sputnik.

«Нужно быть талантливым человеком, чтобы за два года с 73 (процентов) потерять столько сторонников», — заявил он.

Если глава страны продолжит идти тем же курсом, то это приведет к «окончательному развалу государства». Вряд ли Зеленский будет избран на второй срок, тем более для США главное, чтобы у руля государства находился «свой парень». Поэтому у украинского лидера нет перспектив. Сам же президент не исключил, что баллотируется на второй срок, подчеркнув, что не успел воплотить на посту главы государства все задуманное.