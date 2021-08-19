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Сборная России по пляжному футболу одержала первую победу на ЧМ

  /   Обновлено: 19 августа 2021 22:03
Спорт
Сборная России по пляжному футболу одержала первую победу на ЧМ
rfs.ru  /  Российский футбольный союз

Москва, 19 августа. Национальная команда России одержала первую победу на чемпионате мира по пляжному футболу. Отечественные футболисты в дополнительное время переиграли сборную США со счетом 5:4.

Матч проходил в Москве. Следующую игру сборная России проведет против национальной команды Парагвая, которая недавно потерпела поражение от Японии со счетом 4:7.

Спортивные специалисты недавно сообщили о дворовом турнире по пляжному футболу в Санкт-Петербурге. Соревнование началось во Фрунзенском районе. Эксперты рассказали, как смогли организовать мероприятие среди обычных петербуржцев.

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