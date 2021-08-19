Как защитить российскую историю от искажения, обсудили в Медиагруппе «Патриот»

Защищать правду о прошлом своей страны необходимо независимо от того, как давно произошли те или иные исторические события. Разоблачение фейков и установление правды имеет огромное значение для воспитания подрастающего поколения, заявили участники пресс-коференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

На фоне распространения ложной информации о российской истории, особенно о периоде Великой Отечественной войны, деятельность поисковых отрядов становится особенно важной. Почему искажается правда о нашей истории и как этому противостоять обсудили гости студии медиацентра «Патриот».

Не наговаривайте на молодежь

Командир поискового отряда «Альбатрос», заведующий подростково-молодежным клубом «Юпитер» Виктор Юхневич развеял мнение о том, что молодежь с негативом реагирует на предложение отправиться в поисковый поход.

«Зря так наговаривают, нашим объединением только в этом году было проведено пять крупных поисковых экспедиций совместно с представителями республики Татарстан, Москвы, Омска. Мы выезжали за пределы Петербурга. Самая тяжелая поездка по участию была за полярный круг, две недели назад вернулись с побережья Ледовитого океана. И большая часть ребят была молодежь от 18 и старше, поэтому говорить, что это им неинтересно — зря. Мы видим, насколько ребятам это интересно, потому что это открывает новые знания, потенциал для них, это перспектива будущего становления человека, патриота, гражданина нашей родины», — подчеркнул он.

Среди проблем, с которыми сталкиваются поисковые отряды, боец военно-исторического клуба «Патриот» Андрей Бакулин назвал сложности с транспортировкой детей на место раскопок, поскольку для этого нужен специальный автобус.

«Молодежь, кто отправляется с нами на поиски, раскопки, у них вопросы по поводу войны, очернению истории отпадают, когда они едят из одной тарелки, в дождь, в жару. Это до них очень быстро доходит, и даже если дети не останутся на поиски, то они на всю жизнь это запомнят и понесут эту память», — подчеркнул Бакулин.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Разоблачение фейков

Поисковики рассказали, что в соцсетях сегодня периодически появляются фейки, связанные с Великой Отечественной войной. Иногда ситуации бывают сложнее: искаженная информация годами отравляет жизни российских семей.

«Любого поисковика затронула история, когда на протяжении 70 лет семья бойца знала о том, что он пропал без вести и что он изменник родины. И благодаря поисковому отряду удается отбелить этого человека, раскрыть его подвиг. Любой поисковик старается найти имя и семью героя, сообщить им о том, что боец найден и погиб, защищая нашу родину», — поделился Юхневич.

Когда удается установить личность погибшего бойца, это становится новой страницей истории Великой Отечественной войны, подчеркнул командир отряда «Альбатрос». Он рассказал, что с коллегами шесть лет искали бойца третьей дивизии народного ополчения и его семью.

«И нашли внучку во Владивостоке. Она настолько прониклась этой новостью, что прилетела в июне, и мы вместе с ней посетили место гибели бойца, место его захоронения. И сейчас мы поддерживаем очень теплые отношения. Таких историй много, это говорит о том, что поисковые отряды открывают страницы истории войны, обеляют имена тех героев, которые долгие годы считались без вести пропавшими — вот это самая основная цель нашей работы», — рассказал Юхневич.

Бакулин добавил, что каждый год в среднем поисковики перезахоранивают около тысячи бойцов. Каждый год удается установить все меньше их имен, ведь именные капсулы портятся со временем. В среднем удается идентифицировать только 10%.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Как заинтересовать молодежь

Одним из главных вопросов пресс-конференции стал: как сделать так, чтобы молодежь искреннее испытывала желание интересоваться историей, не боясь неправильных мыслей.

«Главное не навязывать, не делать мероприятий ради мероприятий. В последнее время у тех, кто приходит к нам в универ, отторжение по теме патриотизма, потому что происходит навязывание мероприятий: когда они делаются ради галочки, тогда возникают вопросы и отторжение. А когда делают мероприятия заинтересованные люди, ребятам самим хочется что-то сделать, это позволяет изучать историю не по бумажке, а вживую, тогда уже будет толк», — выразил мнение Артем Соловьев, директор Центра патриотического воспитания молодежи «Родина» Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Бакулин обратил внимание на еще одну проблему: пропаганда искаженной российской истории через кинематограф.

«Современные фильмы сильно очерняют историю, всех расстреляли, убили в практически в каждом фильме, учебники не читают практически, все с интернета, телевидения получают информацию. Поэтому такое складывается впечатление. С 1990-х годов такое пошло очернение, но непонятно почему это до сих пор остается. Часть молодежи вырастает на этих фильмах», — заявил он.

Анастасия Павлова, специалист по работе с молодежью отдела по увековечению памяти о погибших при защите отечества СПб ГБУ «Дзержинец», добавила что ее коллеги стараются привить молодежи что-то новое.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Преступление и наказание

Открытым пока остается вопрос, насколько далеко может простираться ответственность за историческую ложь. Особенно это касается событий Великой Отечественной войны: насколько далеко должны быть события от сегодняшний точки, за которые должно наступать наказание.

По мнению Юхневича, единственным пределом может быть мораль и этика.