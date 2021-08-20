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Политолог Шаповалов ответил, стоит ли «Родине» отстаивать свою позицию в суде
Политика
Политолог Шаповалов ответил, стоит ли «Родине» отстаивать свою позицию в суде
Федеральное агентство новостей  /  Елена Новицкая

Российский политолог, заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов считает, что отстраненной от выборов в Петербурге партии «Родина» стоит отстаивать свою позицию в случае правоты. Таким мнением он поделился в разговоре с корреспондентом ФАН.

Как стало известно ранее, городская избирательная комиссия Северной столицы не зарегистрировала партию «Родина» на выборы в ЗакС с формулировкой о превышении бракованных подписей избирателей. Многие общественники и активные жители Петербурга посчитали ситуацию вопиющей и посоветовали членам партии отстаивать свои права в суде.

«Ситуация, конечно, неприятная для любой партии. И конечно, в данном случае необходимо, как мне кажется, проанализировать и объективно разобраться, почему так сложилось, в чем, собственно, причина. Можно пробовать идти дальше в отстаивании своей позиции — российское избирательное право в этом смысле имеет целый ряд позитивных моментов, связанных с тем, что позиция может быть рассмотрена и в вышестоящих избирательных комиссиях, и в судебных инстанциях», — говорит эксперт.

Политолог Шаповалов ответил, стоит ли «Родине» отстаивать свою позицию в суде
Федеральное агентство новостей  / 

Несмотря на пробелы нашей политической системы и некоторые ее устаревшие инструменты, у любой политической силы все же есть возможность вернуться в борьбу. Отстоять свое право быть избранным может любой кандидат или партия, если они уверены в своей правоте.

«В этом смысле такой двойной контроль за деятельностью конкретной избирательной комиссии со стороны вышестоящих комиссий и судебной системы — это отличие российской избирательной системы, ее плюсы. Я думаю, что если партия действительно уверена в себе и считает, что ее позиция является сильной в этой ситуации, то нужно отстаивать ее», — заключает Владимир Шаповалов.

Ранее депутат Заксобрания Петербурга Ирина Иванова заявила, что к выборам должна быть допущена любая политическая партия. Такой подход обеспечит, по ее мнению, здоровую политическую конкуренцию и борьбу.

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