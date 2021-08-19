Угрожавший устроить взрыв у Капитолия мужчина сдался правоохранителям в США

Вашингтон, 19 августа. Мужчина, который угрожал устроить взрыв у американского Капитолия, сдался правоохранителям.

Соответствующей информацией поделились СМИ. Правоохранители ранее нашли подозрительную машину, которая была припаркована около Капитолия. Автомобиль мог быть начинен взрывчаткой. В результате этого спасатели начали эвакуировать работников библиотеки Конгресса США и других зданий в районе Капитолия.

Полицейские Капитолия ранее проверяли информацию об этом заминированном грузовике. Правоохранители также оцепили несколько кварталов.