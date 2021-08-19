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Госдеп сообщил о скорой эвакуации 6 тысяч человек из Кабула
Политика
Госдеп сообщил о скорой эвакуации 6 тысяч человек из Кабула
state.gov  /  U.S. Department of State

Кабул, 19 августа. Шесть тысяч человек, которые находятся в кабульском аэропорту, скоро будут эвакуированы.

Соответствующей информацией поделился глава пресс-центра американского Госдепа Нед Прайс. Он заявил, что в данный момент в аэропорту Кабула находятся шесть тысяч человек. По его словам, американские консульские сотрудники провели с ними все нужные процедуры. Прайс также сообщил, что эти люди скоро попадут в самолет.

Президент США Джо Байден назвал причину ухода американских военных из Афганистана. По его словам, Вашингтону нужно было сильно увеличить свое численное присутствие в этой стране, чтобы там и дальше находиться.

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