Госдеп сообщил о скорой эвакуации 6 тысяч человек из Кабула

Кабул, 19 августа. Шесть тысяч человек, которые находятся в кабульском аэропорту, скоро будут эвакуированы.

Соответствующей информацией поделился глава пресс-центра американского Госдепа Нед Прайс. Он заявил, что в данный момент в аэропорту Кабула находятся шесть тысяч человек. По его словам, американские консульские сотрудники провели с ними все нужные процедуры. Прайс также сообщил, что эти люди скоро попадут в самолет.

Президент США Джо Байден назвал причину ухода американских военных из Афганистана. По его словам, Вашингтону нужно было сильно увеличить свое численное присутствие в этой стране, чтобы там и дальше находиться.