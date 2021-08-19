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Комиссия по расследованию авиапроисшествия с Ил-112В приступила к активной работе
Общество
Комиссия по расследованию авиапроисшествия с Ил-112В приступила к активной работе
wikipedia.org  /  United Aircraft Corporation (UAC) / CC BY-SA 4.0

Москва, 19 августа. Минпромторг России сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия с воздушным судном Ил-112В.

Ее председателем стал замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Необходимые для работы комиссии документы были утверждены в первый же день. Определен ее состав и план работы, сформирована административно-штабная, летная, инженерно-техническая подкомиссии, а также группа расчета и анализа. В состав комиссии вошли компетентные специалисты и представители отраслевых НИИ.

Поисковые и аварийно-спасательные работы на месте падения экспериментального самолета завершились 18 августа. Черный ящик уже направлен на расшифровку. Фрагменты воздушного судна доставлены в город Жуковский на территорию ЛИИ им. М.М. Громова. Подчеркивается, что о причинах происшествия пока говорить преждевременно.

Ранее следователи провели оперативные мероприятия в Авиационном комплексе имени Ильюшина по уголовному делу о крушении военно-транспортного самолета Ил-112В. Специалисты провели выемку нужной документации.

Источник в ОПК рассказал, что испытания транспортного Ил-112В будут продолжать после авиакатастрофы близ Кубинки. Об этом информирует «Царьград».

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