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Садальский поделился забавным воспоминанием о мачехе Анжелики Варум

  /   Обновлено: 19 августа 2021 21:20
Шоу-бизнес
Садальский поделился забавным воспоминанием о мачехе Анжелики Варум
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 19 августа. Актер Станислав Садальский опубликовал архивные фото семьи певицы Анжелики Варум и показал ее мачеху Любовь. Артист вспомнил ностальгическую историю о давней подруге.

Станислав Садальский регулярно рассказывает поклонникам истории о звездах шоу-бизнеса и близких друзьях. Недавно артист решил поделиться воспоминаниями о семье певицы Анжелики Варум. Он опубликовал пост, где показал, как выглядела мачеха исполнительницы Любовь. В комментарии актер поделился забавной историей о том, как совместно с подругой придумал способ завуалированной рекламы для начинающей артистки.

«Она обвенчалась с Юрой Варум, дальше с маленьким Мишей и мужем уехала в Америку. Я тогда работал в «Экспресс-газете». Хотелось рассказать про офигительную певицу, но так, чтобы не догадались, что это реклама (джинса), и мы придумали полезные советы для здоровья… И у нас получилось!» — вспомнил Садальский.

Чтобы скрыть рекламу, актер решил сделать Варум героиней рубрики полезных советов. В качестве доказательства артист показал кадры, где юная Анжелика Варум была запечатлена, стоя на спине у Садальского. По задумке, именно благодаря ей читатели узнали о пользе массажа ногами.

Недавно отношения Анжелики Варум и Леонида Агутина подверглись тщательной оценке. Эксперт по физиономии объяснил, в чем заключается секрет счастливого брака звезд.

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