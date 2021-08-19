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Таможня ЦАР перехватила 40 машин миротворцев ООН за нарушение правил въезда в страну
Весь мир
Таможня ЦАР перехватила 40 машин миротворцев ООН за нарушение правил въезда в страну
wikipedia.org  /  Irish Defence Forces / CC BY 2.0

Банги, 19 августа. Центральноафриканские таможенники совместно с жандармерией задержали в Босангоа около 40 автомобилей многопрофильной миссии ООН (МИНУСКА), приехавших из Камеруна. Причиной стало нарушение «голубыми касками» манифеста, согласно которому все транспортные средства, пересекающие границу республики, должны пройти через столицу ЦАР, прежде чем отправиться в провинции.

«Это серьезное нарушение. Вместо того чтобы проследовать в Банги, машины миротворцев ООН проследовали через Боссембеле в Босангоа. Нас об этом предупредили, и мы поставили в известность администрацию столицы. Далее правоохранительные органы оперативно перехватили колонну в соответствии с имеющимися инструкциями», — сообщил глава префектуры Уам.

Руководство миссии по сложившейся традиции проигнорировало очередное преступление, совершенное членами МИНУСКА. Вместо того чтобы навести порядок в рядах миротворцев ООН, их начальство предпочитает замалчивать многочисленные инциденты, произошедшие по вине «голубых касок».

Регулярные нарушения закона зачастую подвергают местных жителей опасности. Отправленные в ЦАР для обеспечения порядка, сотрудники МИНУСКА сами представляют угрозу населению.

Так, в ходе недавнего мирного протеста центральноафриканцев миротворцы ООН застрелили ребенка, а отцу девочки предложили деньги за то, что он сделает клеветническое заявление и обвинит в ее смерти русских. Но мужчина отказался от подкупа и предал инцидент огласке.

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африка цар
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