Звезда «Гнева человеческого» Джейсон Стэйтем во второй раз станет отцом

Лондон, 19 августа. Британская модель Роузи Хантингтон-Уайтли сообщила поклонникам радостную новость. Бывший ангел Victoria's Secret беременна во второй раз от актера Джейсона Стэйтема.

Радостную новость о грядущем пополнении звезда сообщила своим фолловерам в официальном Instagram-аккаунте. Звезда намеренно выложила карусель снимков, на которых позирует в одном месте, но в разных стильных нарядах. И завершает серию фотография с заметно округлившимся животом девушки.

Хантингтон-Уайтли надела удлиненное бежевое облегающее платье, которое идеально подчеркивает ее изменившиеся формы. Образ модель дополнила бежевыми босоножками на невысоком каблуке.

«Та-дам! Второй раунд», — подписала новый пост возлюбленная Стэйтема.

Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем объявили о помолвке в январе 2016 года, а спустя полгода у них родился первенец, которому дали имя Джек Оскар.

Несмотря на семью, звезды продолжают себя реализовывать. 34-летняя супермодель до сих пор появляется на подиумах и позирует для модных глянцевых изданий, а ее возлюбленный получает главные роли в кассовых фильмах.

Одной из последних работ Стэйтема стала лента британского режиссера Гая Ричи «Гнев человеческий». Стартовые сборы триллера составили 50 миллионов рублей, что заметно выше прошлой ленты кинодеятеля «Джентльмены».