Эксперт по политическому PR Наумов объяснил, как недопуск «Родины» сыграет ей на руку

Недопуск партии «Родина» к выборам в Санкт-Петербурге может сыграть на ее узнаваемость и повысить избирательную активность. Таким мнением в разговоре с ФАН поделился политтехнолог и специалист по политическому PR Сергей Наумов.

Любой пиар хорош, скажут маркетологи и будут правы. Электоральная активность в городе на Неве, как известно, невысокая, а вот скандалы традиционно сопутствуют этому выборному сезону. Резкий отсев кандидатов и политических партий не остается без внимания общественности, и в этом, считает эксперт, есть своя польза.

«В стране, где национальная идея обозначена как патриотизм, где по опросам с каждым годом становится все больше патриотически настроенных людей среди населения, мы берем и вышвыриваем из предвыборной гонки партию, которая придерживается патриотических взглядов, что в корне неправильно. Но вся эта ситуация вокруг «Новых людей» и «Родины» может иметь обратный эффект — как минимум, она работает на узнаваемость партии. Как максимум, избирателей может прибавиться, на самом деле, благодаря этой административно-аппаратной борьбе — люди всегда сочувствуют тем, кого незаслуженно обижают», — размышляет Сергей Наумов.

Федеральное агентство новостей /

Ни городской парламент, ни сам избирательный процесс не должны костенеть, считает эксперт. Например, сбор подписей в его нынешнем формате легко становится административным ресурсом для регулирования всего политического поля. И «Родина» тому пример, ведь именно из-за бракованных подписей партию посчитали нужным не допускать к борьбе за место в ЗакСе. Возможно, будь сбор подписных листов избирателей электронным, прозрачность процесса была бы выше.

«Однозначно скандалы вокруг партии и вся эта шумиха в информационном поле сыграют на руку, на узнаваемость партии. Во-вторых, «Родина» в данной ситуации выступает в роли такой системной оппозиции, и она, естественно, свою нишу в этом аспекте займет. <…> Надеюсь, партия достойно выйдет из этой ситуации, и идеальным финалом будет то, что их все-таки допустят до выборов, и партия сможет победить в этой борьбе», — заключил собеседник агентства.

Ранее адвокат и академик РАЕН Янис Юкша объяснил, почему партии «Родина» уделяется столь пристальное внимание. По мнению эксперта, у партии за плечами серьезная поддержка, а значит, она может помешать «эйфории и идиллии в городском парламенте».