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Контейнеровоз Ever Given снова пересечет Суэцкий канал
Весь мир
Контейнеровоз Ever Given снова пересечет Суэцкий канал
wikipedia.org  /  kees torn

Порт-Саид, 19 августа. Гигантский панамский контейнеровоз Ever Given приблизился к египетской гавани Порт-Саид, чтобы снова пересечь Суэцкий канал.

Корабль следует с севера в составе конвоя, идущего из Средиземного моря в Порт-Саид, а оттуда через Исмаилию и Суэц к Красному морю. В четверг судно миновало район Борг-аль-Араб в провинции Александрия, чтобы к вечеру прибыть в Порт-Саид.

После печально известного происшествия Ever Given отправился в путь 7 июля, подписав все необходимые договоры об урегулировании с египетскими властями. Через 23 дня после выхода из Суэцкого канала судно совершило разгрузку в порту Роттердама в Нидерландах, а 4 августа прибыло в гавань Феликстоу в Саффолке, Великобритания, где пришвартовалось с опозданием в 4 месяца.

Владеющая контейнеровозом компания сменила капитана сразу после того, как в марте корабль сел на мель в водах Суэцкого канала, заблокировав движение на шесть суток. Завершил рейс уже другой командир, который направил судно из района Большого Горького озера в провинции Исмаилия к месту его задержания, где оно в течение нескольких месяцев ожидало подписания контрактов по урегулированию.

Ever Given — один из крупнейших танкеров в мире. Мартовское происшествие с его участием парализовало навигацию по жизненно важному для международной торговли судоходному пути почти на целую неделю. Длина судна составляет 400 метров, а ширина — 59 метров. Оно может вмещать до 224 000 тонн груза. Танкер, зафрахтованный тайваньской компанией Evergreen, сел на мель во время рейса из Китая в Роттердам.

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египет
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