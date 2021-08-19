Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 22:02
22:01
Происшествия
Снова горит лес: очевидцы засняли на видео новый очаг в Нижегородской области
22:00
Весь мир
Белоруссия открыла проход для беженцев в Европу. Европа в панике
21:58
Спорт
Сборная России по пляжному футболу одержала первую победу на ЧМ
21:57
Происшествия
Угрожавший устроить взрыв у Капитолия мужчина сдался правоохранителям в США
21:48
Политика
Политолог Аркатов рассказал, при каком условии «Родина» поучаствует в выборах
21:45
Политика
Госдеп сообщил о скорой эвакуации 6 тысяч человек из Кабула
21:43
Общество
Комиссия по расследованию авиапроисшествия с Ил-112В приступила к активной работе
21:17
Шоу-бизнес
Садальский поделился забавным воспоминанием о мачехе Анжелики Варум
21:14
Весь мир
Таможня ЦАР перехватила 40 машин миротворцев ООН за нарушение правил въезда в страну
21:13
Общество
Почему Кейт Миддлтон долго не могла угодить королеве Елизавете
Все новости

Звезда афганского шоу «Голос» сбежала в Турцию

  /   Обновлено: 19 августа 2021 21:06
Общество
Звезда афганского шоу «Голос» сбежала в Турцию
instagram.com  /  @aryanasayeedofficial

Катар, 19 августа. Поп-исполнительница Ариана Саид покинула Афганистан вместе с другими беженцами. Певица сообщила поклонникам, что направляется в Турцию.

Звезда афганского телепроекта «Голоc» Ариана Саид пересекла границу на грузовом самолете. Компанию артистке составил ее муж, продюсер Хасиб Сайед. Звезда смогла добраться до Катара и лишь после обратилась к поклонникам в Instagram. Артистка опубликовала пост, в котором рассказала о своем перелете и дальнейших планах.

«Со мной все порядке. После пары незабываемых ночей я наконец добралась до Дохи (Катар) и жду своего рейса домой, в Стамбул. <...> Когда я вернусь домой и приду в себя от испытанных неверия и шока, расскажу вам много историй», — поделилась певица.

Незадолго до побега из страны Саид высказывалась в поддержку правительства Афганистана. Артистка оставила страну после прихода к власти «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Массовые попытки афганцев вылететь из страны закончились жертвами среди беженцев. Футболист Заки Анвари погиб, схватившись за военный самолет С-17A.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Звезда афганского шоу «Голос» сбежала в Турцию
беженцы афганистан певица ариана саид
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru