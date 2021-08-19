Звезда афганского шоу «Голос» сбежала в Турцию

Катар, 19 августа. Поп-исполнительница Ариана Саид покинула Афганистан вместе с другими беженцами. Певица сообщила поклонникам, что направляется в Турцию.

Звезда афганского телепроекта «Голоc» Ариана Саид пересекла границу на грузовом самолете. Компанию артистке составил ее муж, продюсер Хасиб Сайед. Звезда смогла добраться до Катара и лишь после обратилась к поклонникам в Instagram. Артистка опубликовала пост, в котором рассказала о своем перелете и дальнейших планах.

«Со мной все порядке. После пары незабываемых ночей я наконец добралась до Дохи (Катар) и жду своего рейса домой, в Стамбул. <...> Когда я вернусь домой и приду в себя от испытанных неверия и шока, расскажу вам много историй», — поделилась певица.

Незадолго до побега из страны Саид высказывалась в поддержку правительства Афганистана. Артистка оставила страну после прихода к власти «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Массовые попытки афганцев вылететь из страны закончились жертвами среди беженцев. Футболист Заки Анвари погиб, схватившись за военный самолет С-17A.

1 Организация запрещена на территории РФ.