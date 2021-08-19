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Китайская Baidu презентовала свой первый беспилотник
Экономика
Китайская Baidu презентовала свой первый беспилотник
pxhere.com

Пекин, 19 августа. Беспилотники сами пока не передвигаются, поскольку участие водителя в управлении машины обязательно. Однако в Китае доказали, что вскоре и это правило прекратит работать.

Компания Baidu представила автомобиль Apollo, главная особенность которого заключается в полном отсутствии рулевого колеса. На его месте расположен большой жидкокристаллический экран.

Новинка способна без участия человека двигаться по заданному маршруту, отметили китайские инженеры. Двери, выполненные в форме крыла чайки, также открываются и закрываются самостоятельно.

Тем временем американский производитель Tesla готовится запустить серийный выпуск Cybertruck в 2022 году. Такие данные указаны на официальном сайте компании.

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