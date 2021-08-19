Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 22:01
22:01
Происшествия
Снова горит лес: очевидцы засняли на видео новый очаг в Нижегородской области
22:00
Весь мир
Белоруссия открыла проход для беженцев в Европу. Европа в панике
21:58
Спорт
Сборная России по пляжному футболу одержала первую победу на ЧМ
21:57
Происшествия
Угрожавший устроить взрыв у Капитолия мужчина сдался правоохранителям в США
21:48
Политика
Политолог Аркатов рассказал, при каком условии «Родина» поучаствует в выборах
21:45
Политика
Госдеп сообщил о скорой эвакуации 6 тысяч человек из Кабула
21:43
Общество
Комиссия по расследованию авиапроисшествия с Ил-112В приступила к активной работе
21:17
Шоу-бизнес
Садальский поделился забавным воспоминанием о мачехе Анжелики Варум
21:14
Весь мир
Таможня ЦАР перехватила 40 машин миротворцев ООН за нарушение правил въезда в страну
21:13
Общество
Почему Кейт Миддлтон долго не могла угодить королеве Елизавете
Все новости

Премьер ЦАР поблагодарил российских инструкторов за обучение национальной армии
Весь мир
Премьер ЦАР поблагодарил российских инструкторов за обучение национальной армии
Федеральное агентство новостей  /  Эрик Нгаба

Банги, 19 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра заявил о необходимости дальнейшего укрепления военного потенциала страны.

Политик высоко оценил вклад России в обучение бойцов национальной армии (FACA) и добавил, что рассчитывает на дальнейшую консультативную поддержку отечественных инструкторов.

Тренировки с россиянами сделали солдат более организованным и хорошо подготовленными, а главное — повысили боеготовность ВС. Об этом свидетельствуют успехи правительственных войск, в частности, разгром основных сил конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Победа над боевиками позволила государству вернуться к мирной жизни и дала шанс спустя долгие годы конфликтов встать на путь развития и процветания.

«Нам нужна сильная и дисциплинированная армия. Поэтому под руководством президента республики Фостен-Арканжа Туадера и при содействии российских инструкторов мы продолжим реализацию плана укрепления обороны к 2023 году», — сообщил Дондра.

Ранее премьер ЦАР подробно рассказал все направления программы по развитию страны. Его стратегия набрала рекордные для Национальной ассамблеи показатели — 96,85% голосов.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Премьер ЦАР поблагодарил российских инструкторов за обучение национальной армии
африка цар
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru