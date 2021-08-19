Премьер ЦАР поблагодарил российских инструкторов за обучение национальной армии

Банги, 19 августа. Премьер-министр Центральноафриканской Республики Анри-Мари Дондра заявил о необходимости дальнейшего укрепления военного потенциала страны.

Политик высоко оценил вклад России в обучение бойцов национальной армии (FACA) и добавил, что рассчитывает на дальнейшую консультативную поддержку отечественных инструкторов.

Тренировки с россиянами сделали солдат более организованным и хорошо подготовленными, а главное — повысили боеготовность ВС. Об этом свидетельствуют успехи правительственных войск, в частности, разгром основных сил конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC). Победа над боевиками позволила государству вернуться к мирной жизни и дала шанс спустя долгие годы конфликтов встать на путь развития и процветания.

«Нам нужна сильная и дисциплинированная армия. Поэтому под руководством президента республики Фостен-Арканжа Туадера и при содействии российских инструкторов мы продолжим реализацию плана укрепления обороны к 2023 году», — сообщил Дондра.

Ранее премьер ЦАР подробно рассказал все направления программы по развитию страны. Его стратегия набрала рекордные для Национальной ассамблеи показатели — 96,85% голосов.