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Лидер ЦАР обсудил с крупными финансовыми организациями развитие банковской сферы
Весь мир
Лидер ЦАР обсудил с крупными финансовыми организациями развитие банковской сферы
facebook.com  /  @Renaissance.cf

Банги, 19 августа. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел встречу с экономистами. На мероприятии присутствовали представители Коммерческого банка ЦАР (CBCA) и организации финансовых услуг BFGI.

Партнеры прибыли к лидеру страны для обсуждения дальнейшего развития взаимодействия. Также в CBCA заявили о желании поддержать малый бизнес и прочие экономические сферы ЦАР, а в BFGI гарантировали оказать предпринимателям посильную помощь в этом начинании.

Туадера поблагодарил представителей организаций за проявленную инициативу и напомнил о необходимости развития отрасли. По мнению президента, сотрудничество компаний поспособствует нивелированию экономического кризиса, вызванного действиями радикалов из «Коалиции патриотов за перемены» (CPC).

Благодаря стратегии главы республики и политике назначенного им правительства государство постепенно решает внутренние проблемы и уверенно идет к светлому будущему.

Ранее подробно о программе развития ЦАР рассказал премьер-министр Анри-Мари Дондра.

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африка цар
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