Руслан Осташко обсудил с политологом из Киева чествование нацистов на Украине

Москва, 19 августа. Гости телепередачи «Время покажет» обсудили восхваление нацистов на территории современной Украины. Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко задался вопросом, чьи это герои.

Присутствовавший в студии украинский политолог Вадим Чанкин ответил, что пособники гестапо и формирований СС — категорически не герои Украины. Руслан Осташко возмутился тому, что жители страны, где прямо сейчас чествуют очередного нацистского функционера, могут говорить что-то о независимости и свободе, а также о том, что русские их «тянут назад в совок».

Впрочем, политолог объяснил, что так Украина идет к Европе и европейским ценностям, а на этом пути могут встретиться «нонсенсы». Другой участник дискуссии — польский журналист и кандидат политических наук Яков Корейба заявил, что с таким мироощущением Украина в Европу не зайдет.

«Это хуже, чем Россия, это даже хуже, чем Советский Союз», — прокомментировал происходящее спикер из Польши.

По словам Корейба, Украине предстоит сделать выбор — остаться верными нынешнему курсу или взять ориентир на Европу. При этом польский журналист подчеркнул, что в этой связи украинцы не имеют права ссылаться на русскую оккупацию.