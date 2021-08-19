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Руслан Осташко обсудил с политологом из Киева чествование нацистов на Украине

  /   Обновлено: 19 августа 2021 20:53
Политика
Руслан Осташко обсудил с политологом из Киева чествование нацистов на Украине
facebook.com  /  Руслан Осташко

Москва, 19 августа. Гости телепередачи «Время покажет» обсудили восхваление нацистов на территории современной Украины. Руководитель издания PolitRussia Руслан Осташко задался вопросом, чьи это герои.

Присутствовавший в студии украинский политолог Вадим Чанкин ответил, что пособники гестапо и формирований СС — категорически не герои Украины. Руслан Осташко возмутился тому, что жители страны, где прямо сейчас чествуют очередного нацистского функционера, могут говорить что-то о независимости и свободе, а также о том, что русские их «тянут назад в совок».

Впрочем, политолог объяснил, что так Украина идет к Европе и европейским ценностям, а на этом пути могут встретиться «нонсенсы». Другой участник дискуссии — польский журналист и кандидат политических наук Яков Корейба заявил, что с таким мироощущением Украина в Европу не зайдет.

«Это хуже, чем Россия, это даже хуже, чем Советский Союз», — прокомментировал происходящее спикер из Польши.

По словам Корейба, Украине предстоит сделать выбор — остаться верными нынешнему курсу или взять ориентир на Европу. При этом польский журналист подчеркнул, что в этой связи украинцы не имеют права ссылаться на русскую оккупацию.

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осташко нацисты время покажет politrussia
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