Аналитик Радченко объяснила, почему не стоит ждать снижения цен на жилье в России

Москва, 19 августа. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, что в России в ближайшее время не ожидается снижение цен на квартиры в новостройках.

Причина, по которой ценовая политика не поменяется, — изменение закона о долевом строительстве, а также переход к схеме проектного финансирования, отметила Радченко в беседе с агентством URA.RU. При этом осенью может произойти небольшой рост, заявил руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

«По моим ощущениям, осенью можем увидеть небольшое поднятие цен, не более, чем на 5%, так как слегка увеличится спрос. Россияне вернутся с отдыха, плюс свой вклад внесут инфляционные вещи, так как материалы подорожали, но рост будет условный, так как основное повышение пришлось на начало года», — считает собеседник.

Калининград и Краснодар стали лидерами по объему ввода жилья в России. По итогам 2020 года, в Калининграде на одного горожанина введено в строй 1,82 кв. м площади, а в Краснодаре — 1,37 кв. м.