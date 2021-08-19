Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 22:01
22:00
Весь мир
Белоруссия открыла проход для беженцев в Европу. Европа в панике
21:58
Спорт
Сборная России по пляжному футболу одержала первую победу на ЧМ
21:57
Происшествия
Угрожавший устроить взрыв у Капитолия мужчина сдался правоохранителям в США
21:48
Политика
Политолог Аркатов рассказал, при каком условии «Родина» поучаствует в выборах
21:45
Политика
Госдеп сообщил о скорой эвакуации 6 тысяч человек из Кабула
21:43
Общество
Комиссия по расследованию авиапроисшествия с Ил-112В приступила к активной работе
21:17
Шоу-бизнес
Садальский поделился забавным воспоминанием о мачехе Анжелики Варум
21:14
Весь мир
Таможня ЦАР перехватила 40 машин миротворцев ООН за нарушение правил въезда в страну
21:13
Общество
Почему Кейт Миддлтон долго не могла угодить королеве Елизавете
21:11
Весь мир
Контейнеровоз Ever Given снова пересечет Суэцкий канал
Все новости

Аналитик Радченко объяснила, почему не стоит ждать снижения цен на жилье в России

  /   Обновлено: 19 августа 2021 20:48
Экономика
Аналитик Радченко объяснила, почему не стоит ждать снижения цен на жилье в России
pixabay.com

Москва, 19 августа. Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала, что в России в ближайшее время не ожидается снижение цен на квартиры в новостройках.

Причина, по которой ценовая политика не поменяется, — изменение закона о долевом строительстве, а также переход к схеме проектного финансирования, отметила Радченко в беседе с агентством URA.RU. При этом осенью может произойти небольшой рост, заявил руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков.

«По моим ощущениям, осенью можем увидеть небольшое поднятие цен, не более, чем на 5%, так как слегка увеличится спрос. Россияне вернутся с отдыха, плюс свой вклад внесут инфляционные вещи, так как материалы подорожали, но рост будет условный, так как основное повышение пришлось на начало года», — считает собеседник.

Калининград и Краснодар стали лидерами по объему ввода жилья в России. По итогам 2020 года, в Калининграде на одного горожанина введено в строй 1,82 кв. м площади, а в Краснодаре — 1,37 кв. м.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Аналитик Радченко объяснила, почему не стоит ждать снижения цен на жилье в России
жилье новостройки цены на квартиры
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru