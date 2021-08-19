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Ученые из США смоделировали механизм заражения организма человека коронавирусом

  /   Обновлено: 19 августа 2021 20:47
Общество
Ученые из США смоделировали механизм заражения организма человека коронавирусом
pixabay.com

Сан-Диего, 19 августа. Использование суперкомпьютера Comet позволило американским биофизиком создать модель, имитирующую процессы заражения коронавирусом.

Группа биофизиков из Калифорнийского университета в Сан-Диего (США) разработала модель, на которой демонстрируется процесс заражения человека коронавирусной инфекцией. В ходе разработке был применен суперкомпьютер. Ее подробное описание было приведено в издании EurekAlert.

В ходе исследования ученые обнаружили новый механизм, который используется клетками коронавируса для инфицирования. По их краям расположены особые молекулы — гликаны. Они выступают в роли своеобразного «отпирающего механизма», открывающего инфекции доступ к организму.

Эффективным способом защиты от заражения коронавирусной инфекции является вакцинация. В России применяются эффективные и безопасные вакцины отечественной разработки. Как сообщалось ранее, препарат «Спутник V», созданный учеными Центра имени Н.Ф. Гамалеи, не оказывает негативного влияния на репродуктивную функцию человека.

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