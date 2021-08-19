Россияне нарастили объем средств в банках за июль

Москва, 19 августа. Средства россиян в банковском секторе по итогам июля 2021 года увеличились на 0,5%, или 150 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Таким образом, объем средств населения в кредитных организациях составил почти 20 трлн рублей, отмечается в информационно-аналитическом материале ЦБ, посвященном развитию банковского сектора РФ в июле 2021 года.

Остатки на текущих счетах росли, однако срочные вклады почти стабилизировались. Было только незначительно падение на 0,2% после более внушительных снижений на 0,9% в мае и на 0,8% в июне, говорится в документе. Такую динамику регулятор обуславливает ростом депозитных ставок.

Центробанк также зафиксировал снижение темпа роста средств населения на счетах эскроу до 179 млрд рублей с 205 млрд рублей в июне. Причиной такого замедления ЦБ назвал сокращение ипотечных выдач.

Помимо этого, было отмечено сокращение международных резервов государства. Показатель уменьшился на 5,5 млрд долларов, до 593,8 млрд долларов.