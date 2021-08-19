Банги, 19 августа. Центральноафриканская коммуна Нзако возвращается к безопасной жизни после долгих лет оккупации боевиками.

Восстановление нормального быта стало возможным при помощи России, оказавшей ЦАР неоценимую поддержку в сложный для страны момент. Именно благодаря консультациям отечественных специалистов национальная армия FACA смогла разгромить основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) и стабилизировать обстановку в регионе. Теперь республика вернулась на путь развития.

Президент молодежной группы Нзако Принц Ирине Матассанго Ленго поблагодарил россиян за их вклад в жизнь ЦАР:

«После прихода инструкторов из России мы стали жить гораздо лучше. Люди снова могут работать, и население наконец-то спокойно».

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Мэр коммуны Аджа Калтума Ганджа, оставшийся единственным представителем государственных органов во время наступления боевиков, попросил правительство направить несколько чиновников ему на подмогу. Он уверен, что теперь обстановка позволяет заниматься политической деятельностью:

«Я последний из членов власти, которая осталась в Нзако за время кризиса. Но сейчас здесь нет преступников. Я прошу власти прислать мне на помощь государственных служащих. Тут больше нечего бояться».

В 2020 году гуманитарные миссии назвали коммуну «труднодоступным регионом», так как в город можно было проехать только на мотоцикле из-за плохого состояния мостов и дорог.

Ранее премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра огласил подробности политической программы, по которой в скором времени Нзако, как и вся республика, обретет восстановленную транспортную сеть.