Газизов назвал «Спартак» раздражителем для «Уфы»

Уфа, 19 августа. Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов поделился мнением о периоде работы на таком же посту в столичном «Спартаке».

Функционер отметил, что для уфимского клуба «Спартак» является раздражителем. Он также поразмышлял над тем, чему его научила работа в российской столице.

«Не хочется вспоминать, моя задача как менеджера — двигаться только вперед. Знаю одно: когда пришел, «Спартак» был на девятом месте, когда уходил — на первом», — передает слова Газизова телеканал «Матч ТВ».

Он отметил, что заниматься болтовней в задачи менеджера не входит.

В июне этого года бывший генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов выиграл суд у московского клуба. Функционер подавал в суд на в связи с невыплатой 299,4 млн рублей выходного пособия.