Созданный «Росатомом» первый в Египте ядерный реактор заработает через пять лет

Каир, 19 августа. Первый ядерный реактор, произведенный с использованием российских технологий, заработает в Египте между 2026 и 2027 годами, сообщил официальный представитель министерства электроэнергии африканского государства Айман Хамза.

В интервью для СМИ он добавил, что рядом со станцией Эд-Дабаа продолжается строительство морского порта, приспособленного для приема тяжеловесного оборудования. По словам министра, между побережьем и АЭС ведутся бетоноукладочные работы и создание всех необходимых инфраструктурных объектов.

Хамза подчеркнул, что Египет координирует действия с Международным агентством по атомной энергии (IAEA) в отношении станции Эд-Дабаа. В свою очередь, президент Абдель Фаттах ас-Сиси поддерживает ядерный проект на севере страны и признателен IAEA за предоставление государству разрешения на применение радиоактивных материалов.

Министр энергетики заявил, что 20% используемых на АЭС инструментов и оборудования египетские, и в будущем их станет еще больше. По его словам, задействованная в строительстве технология имеет высочайший уровень безопасности, для чего Египет приложил все необходимые усилия. Айман Хамза подтвердил, что большая часть лицензионных документов уже передана Управлением атомных электростанций Агентству по ядерному и радиологическому регулированию.

«Мы ожидаем разрешение на установку первого и второго блоков станции для обеспечения ее безопасной эксплуатации», — добавил министр, отметив, что в будущем в стране планируется создание и других АЭС.

Айман Хамза подчеркнул, что Россия является одной из передовых стран мира в области ядерных технологий, и Египет стремится к расширению сотрудничества с ней.

«Мы сосредоточены на завершении строительства вспомогательных объектов для ядерного реактора Эд-Дабаа. Рабочий процесс продвигается без задержек, и мы идем по заданному плану», — подытожил Хамза.

Проект атомной энергетики Эд-Дабаа реализует российская корпорация «Росатом». Первая в истории Египта АЭС состоит из четырех энергоблоков мощностью 1200 мегаватт каждая. На объекте планируется эксплуатация современных ядерных реакторов ВВЭР-1200 третьего поколения, отвечающих самым высоким стандартам безопасности.