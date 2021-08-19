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Обвиненный в связях с радикалами экс-лидер Национального собрания ЦАР бежал во Францию
Весь мир
Обвиненный в связях с радикалами экс-лидер Национального собрания ЦАР бежал во Францию
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Банги, 19 августа. Бывший председатель Национальной ассамблеи Абду Карим Мекасуа сбежал из страны накануне допроса в следственном комитете Центральноафриканской Республики. По имеющейся информации, сейчас он находится в Париже, куда прилетел из Демократической Республики Конго.

В 2018 году политика отстранили от работы за финансовые махинации и коррупционную деятельность. После отставки он, как выяснилось, принимал участие в разработке заговора против президента страны Фостен-Арканжа Туадера.

Но планы радикалов из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) не осуществились. Армия ЦАР при консультативной поддержке российских инструкторов и содействии руандийского военного контингента разгромила основные силы бандформирований и предотвратила захват власти.

Мекасуа зарекомендовал себя как депутата, который не гнушается никакими преступлениями на пути к власти. Коллеги отзывались о нем, как о «бескомпромиссном звере». В данный момент он собирается провести пресс-конференцию во Франции, на которой предпримет попытку очернить режим действующего президента ЦАР в глазах мировой общественности.

Ранее центральноафриканцы потребовали ареста обвиненного политика. По мнению жителей, в их стране нет места для подобных ему преступников.

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африка цар
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