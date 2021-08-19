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Американские интернет-пользователи предсказали ответ России на признание Украины в НАТО
Политика
Американские интернет-пользователи предсказали ответ России на признание Украины в НАТО
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 19 августа. Американские журналисты написали, что президент Украины Владимир Зеленский разочаровался в западных союзниках. Интернет-пользователи бурно отреагировали на такое заявление.

Глава Украины должен встретиться с президентом США Джо Байденом в конце августа. Газета The Washington Post опубликовала материал, в котором говорится о разочаровании Зеленского нерешительностью западных лидеров. Речь идет о признании Украины в НАТО. Американские пользователи Сети оставили комментарии под этой статьей.

«Украина хочет вступить в НАТО, в то время как она этнически подавляет свое многочисленное русское меньшинство», — возмутился один из юзеров.

Американец напомнил, что Киев ожидает от России огромных объемов газа по сниженной цене для транзита в Европу. Пользователь иронично назвал такие намерения отличной попыткой.

«Члены НАТО хотят избежать установления четких отношений и политических договоров со страной, участвующей в активной борьбе с Русским медведем», — цитирует комментатора «ПолитРоссия».

Признание Украины в Альянсе спровоцирует ответную реакцию со стороны РФ, подчеркнул интернет-пользователь. Такое испытание НАТО может не выдержать, пришел к выводу американец.

Один из юзеров в шутку предложил отнести жалобы Зеленского в «мафию лардо», намекнув на итальянский продукт из свиного сала.

Киевские аналитики ранее указали на провалы Украины за 30 лет независимости. Эксперты уверены, что страну не ждет ничего хорошего.

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украина зеленский запад
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