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Ветеринарам Костромской области закупят дополнительный транспорт

  /   Обновлено: 19 августа 2021 20:32
Общество
Ветеринарам Костромской области закупят дополнительный транспорт
Коммуникационное агентство Grayling

Кострома, 19 августа. Новые автомобили и оборудование закупят для ветеринарных врачей Костромской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

До конца текущего года новые автомобили поступят в ветеринарные учреждения Судиславского и Павинского районов. Для Красносельской и Буйской ветстанции по борьбе с болезнями животных приобретены специальные дезинфекционные установки на базе автомобиля УАЗ.

Также в распоряжении специалистов появится ветеринарный карантинный пост. Он необходим при вспышке вирусных заболеваний у животных.

Всего на закупку техники будет потрачено 5,1 млн рублей. В самих помещениях ветслужбы проведут ремонтные работы.

Ветеринары из Кургана ранее придумали уникальную технику лечения собак. Активность животным будут возвращать с помощью протезирования.

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