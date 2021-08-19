Ветеринарам Костромской области закупят дополнительный транспорт

Кострома, 19 августа. Новые автомобили и оборудование закупят для ветеринарных врачей Костромской области, сообщает пресс-служба администрации региона.

До конца текущего года новые автомобили поступят в ветеринарные учреждения Судиславского и Павинского районов. Для Красносельской и Буйской ветстанции по борьбе с болезнями животных приобретены специальные дезинфекционные установки на базе автомобиля УАЗ.

Также в распоряжении специалистов появится ветеринарный карантинный пост. Он необходим при вспышке вирусных заболеваний у животных.

Всего на закупку техники будет потрачено 5,1 млн рублей. В самих помещениях ветслужбы проведут ремонтные работы.

Ветеринары из Кургана ранее придумали уникальную технику лечения собак. Активность животным будут возвращать с помощью протезирования.