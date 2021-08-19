Между Москвой и Петербургом запустят сдвоенные «Ласточки»

Москва, 19 августа. Повышенный спрос пассажиров на переезды между Москвой и Петербургом привел к тому, что в составе электропоездов «Ласточка» удвоят количество вагонов.

Сдвоенные «Ласточки» будут курсировать составами по десять вагонов, сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Из Петербурга в Москву такие составы будут ходить с 5 по 26 сентября, а в обратном направлении поезда добавили в расписание с 3 по 24 сентября.

Для пассажиров будут введены разные тарифы. Граждане в возрасте до 21 года и старше 60 лет получат 30% скидку. При покупке обратного билета цену снизят на 20%.

Как ранее сообщалось, время в пути «Ласточки» из Петербурга в Великий Новгород сократится почти на час. Время следования поезда составит 2 часа 38 минут.