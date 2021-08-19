Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты до 58,8 тысячи рублей

Москва, 19 августа. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в июне 2021 года составляет 58 782 рубля, следует из данных Росстата.

Согласно подсчетам ведомства, за первый месяц лета зарплаты россиян увеличились на 4,64%, или на 2611 рублей. В годовом выражении рост составил 12,8%. Статистика показывает, что годовая инфляция в июне ускорилась до 6,5% по сравнению с 6% в мае. Таким образом, рост зарплат в годовом выражении почти в два раза превысил увеличение стоимости основных товаров и услуг.

Росстат также представил информацию о суммарной задолженности организаций по зарплате за июль. По данным ведомства, показатель вырос на 26,6 млн рублей, или на 1,8%. На 1 августа 2021 года он достиг 1,5 млрд рублей. С невыплатой денежных средств столкнулись менее 1% работников, попавших в поле зрения Росстата.

Пенсионный фонд ранее напомнил о рисках «серой» зарплаты. Как отметили в учреждении, недобросовестные работодатели, выплачивающие зарплату «в конверте», не только лишают сотрудников достойной пенсии в будущем, но и влияют на размер выплат для нынешних пенсионеров.