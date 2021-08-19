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Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами

  /   Обновлено: 19 августа 2021 20:39
Политика
Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами
wikipedia.org  /  Dutch Ministry of Foreign Affairs/CC BY-SA 2.0

Нью-Йорк, 19 августа. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сообщил, что сам не вел переговоры с новыми властями в Афганистане.

Однако он рассказал о готовности вступить в личный диалог с представителями «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в России). Гутерреш призвал мир выступить единым фронтом в контакте с членами движения.

Ранее в «Талибане» пообещали прекратить производство наркотиков на территории Афганистана. Сроки и методы исполнения данного решения талибы не озвучили.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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