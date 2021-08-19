Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами

Нью-Йорк, 19 августа. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш сообщил, что сам не вел переговоры с новыми властями в Афганистане.

Однако он рассказал о готовности вступить в личный диалог с представителями «Талибана»1 (организация признана террористической и запрещена в России). Гутерреш призвал мир выступить единым фронтом в контакте с членами движения.

Ранее в «Талибане» пообещали прекратить производство наркотиков на территории Афганистана. Сроки и методы исполнения данного решения талибы не озвучили.

1 Организация запрещена на территории РФ.