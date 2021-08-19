В Мексике зафиксирован новый суточный максимум заражения коронавирусом

Мехико, 19 августа. Новый суточный антирекорд по количеству заражений COVID-19 был зафиксирован в Мексике. Об этом сообщает министерство здравоохранения государства.

За последние 24 часа в стране было зарегистрировано 28,9 тысячи случаев на фоне третьей волны пандемии. С начала эпидемии коронавируса в марте 2020 года общее число достигло 3,1 млн.

#COVID19 en #Mexico... Al día 18 de Agosto 2021



Casos confirmados: 28,953 // Total acumulados: 3,152,205

Defunciones confirmadas: 940 // Total Acumuladas: 250,469#coronavirus pic.twitter.com/kaVl4PWtJg — Dias En Cuarentena MX (@cuarentena_mx) August 19, 2021

Суточная смертность составила 940 случаев. Самый высокий показатель в 1803 летальных исхода был зарегистрирован 22 января. Общее число погибших достигло 250,5 тысячи. Таким образом, Мексика занимает четвертое место в мире по абсолютному количеству смертей после США, Бразилии и Индии.

Чрезвычайное положение

Третья волна особенно затрагивает лиц от 18 до 39 лет, вакцинация среди которых все еще отстает от старшего поколения. В связи с новым всплеском заболеваемости правительство объявило на первой неделе августа чрезвычайное положение в столице Мексики, хотя ограничительные меры не были введены.

#Internacionales | México superó los 250,000 decesos por el COVID-19, mientras enfrenta la tercera ola de contagios de esta enfermedad.



Las autoridades sanitarias informaron sobre 940 muertes y 28,953 nuevos contagios por coronavirus. pic.twitter.com/HdMwfOvoDf — Última Hora (@ultimahsv) August 19, 2021

Эпицентр пандемии

Мехико, где проживает 9,2 млн человек, стал эпицентром пандемии коронавируса в государстве, так как в городе сконцентрировалось наибольшее количество заражений и летальных исходов. Новая вспышка COVID-19 из-за распространения агрессивного дельта-варианта может стать настоящим испытанием для системы здравоохранения страны. В целом по Мексике 55,3 млн человек получили по меньшей мере одну дозу вакцины от коронавируса, из них 29,9 привились полностью.