Дом разделенный: как Афганистан встретил 102-й День независимости

Падение Кабула, бегство афганского президента Ашрафа Гани и захват власти в республике «Талибаном»1 (запрещен в России) оставили практически незамеченной одну из главных исторических дат в истории страны. В этот день — 19 августа 1919 года — Афганистан получил независимость от Британской империи.

Международная редакция Федерального агентства новостей разбиралась в истории национального праздника и условиях, в которых страна встретила памятную дату.

От протектората до королевства

Историческая территория, на которой расположен современный Афганистан, является стыком совершенно разных частей света: классического Ближнего Востока, Индии, Китая и Средней Азии. Это, в свою очередь, обрекло данную территорию на роль арены для борьбы крупнейших региональных игроков.

Независимый эмират Афганистан выделился в 1823 году в результате развала Дурранийской империи — государства, некогда объединившего пуштунов и опиравшегося на них как на основную народность в своем составе.

@AdelaRaz I do apologize that my country has failed yours, but in the wake of what is the wake of what has happen, what would be the next move? Do you think an union with Pakistan would work? Sort of a 21st century Durrani Empire. pic.twitter.com/c2LQHmZ97w — Robby Cvejanovich (@BSTunaa) August 17, 2021

Очень скоро эмират оказался втянут в противостояние Британской и Российской империй — в так называемую Большую игру за господство в Средней и Южной Азии. В 30-х гг. Санкт-Петербург стремился к расширению государственных границ на юг ради умиротворения обитающих там воинственных народов и установления торговой безопасности. В результате российские дипломаты дошли до Афганистана, что было крайне негативно воспринято Лондоном: эмират являлся «северными воротами» в колониальную Индию, и допущение на данный рубеж геополитического конкурента в лице России рассматривалось британцами как долгоиграющая стратегическая угроза.

В 1838-1842 годах разразилась Первая англо-афганская война, завершившаяся поражением империи: армия заняла города без особых затруднений, однако в течение нескольких последующих лет уничтожалась партизанскими действиями афганцев, болезнями и недостаточным снабжением. Потеряв в результате кампании 18 тысяч человек и гордость, британцы отступили почти на 40 лет, а эмират сохранил свою независимость.

Вторая англо-афганская война 1878-1880 гг. оказалась гораздо более удачной для Британской империи. Ее армия так же быстро заняла города Афганистана и подавила локальные восстания, однако в этот раз британцы не собирались устанавливать личный колониальный контроль над государством: они обеспечили передачу власти одной из местных властных группировок, завоевав тем самым ее лояльность. В результате Афганистан официально стал британским протекторатом, а колониальные войска покинули его пределы.

The Second Anglo-Afghan War 1878–1880, part of the Great Game between the British and Russian empires. pic.twitter.com/K2U1Nc0UKw — ???????????????????????????????????????????? (@JoshD0110) August 15, 2021

Вернуть независимость эмирату помогла Первая мировая война. Сам Афганистан сохранял нейтралитет на протяжении конфликта, по завершении которого неустойчивое руководство страны попыталось укрепить свой авторитет за счет снятия британского протектората. Королевские войска в Индии были малочисленны, мобилизованные четырьмя годами ранее солдаты устали от войны и желали демобилизации.

Пользуясь послевоенной слабостью империи, афганская армия вторглась в северо-западную Индию, и для ее остановки колониальной администрации пришлось проводить всеобщий призыв. В результате за несколько месяцев армия вторжения оказалась разбита, а боевые действия перенеслись на территорию самого Афганистана. Однако Великобритания была не в состоянии вести пусть и локальную, но затяжную и затратную войну, и по результатам мирного договора Кабул вышел из-под зависимости от Лондона, а между эмиратом и индийской колонией (ныне — Пакистаном) установилась современная государственная граница.

В 1926 году была принята конституция, и эмират преобразовался в Королевство Афганистан, просуществовавшее до революции 1973 года.

Красный день календаря

День независимости является, пожалуй, единственным афганским праздником, ставшим общим для пестрого национально-религиозного разнообразия среди населения этой горной страны.

В 2021 году на улицах городов Афганистана не проводились официальные торжества по очевидным причинам: 15 августа официальный государственный механизм оказался уничтожен, и несуществующее правительство предсказуемо не организовало памятные мероприятия.

Afghans erecting national flag in Abdul Haq square in #Kabul, in defiance of Taliban



The militants have replaced the black, red, and green national flag with their own white flags across #Afghanistan



But Afghans are braving threats, possible violence to mark Independence Day pic.twitter.com/xtFKL9ygxh — Frud Bezhan فرود بيژن (@FrudBezhan) August 19, 2021

Тем не менее «Талибан» не оставил дату 19 августа без внимания: движение выпустило документ под названием «Декларация Исламского Эмирата Афганистан по случаю 102-й годовщины независимости страны от британского владычества».

Сперва организация от имени всех афганцев выразила гордость за избавление от «американской оккупации», за что должно быть благодарно все население страны.

«Мы должны работать в единстве и искренности в интересах исламской системы в нашей стране, а также во имя восстановления и процветания государства», — говорится в документе.

Далее талибы рассказывают о 80-летней борьбе Афганистана за независимость от британского колониального господства.

«Крах Британской империи от рук афганских моджахедов считается величайшим событием века, и многие другие обреченные нации мира были спасены от оков колониализма», — заявляется в тексте декларации.

Вместе с тем «Талибан» позиционирует афганский народ как уничтожитель Советского Союза и освободитель государств, находящихся в зависимости от СССР.

«После свержения Британской империи советский колониализм вторгся в Афганистан, но афганцы также преподали им такой урок из оплота джихада и борьбы, что имя великого Советского Союза исчезло с карты мира, и все подчиненные ему страны были освобождены», — считают талибы.

Развивая мысль, радикальные исламисты говорят о разгромном поражении американцев от рук моджахедов, в результате чего США стали третьей «крупнейшей империалистической державой», побежденной афганцами.

Память народная

В течение 19 августа из Афганистана поступали сообщения о митингах, организованных в честь праздника мирными жителями в некоторых афганских городах. В ряде случаев это привело к жертвам.

Так, из Джелалабада поступала информация о гибели четверых митингующих и аресте троих демонстрантов талибами. Кроме того, сообщается об атаке на автомобиль с тремя мужчинами, прибывшими на митинг в городе Асадабад с вывешенным трехцветным национальным флагом. Также не менее двух человек погибло в ходе образовавшейся при стрельбе давке.

At least two people have reportedly been killed as protesters took to the streets to mark Afghanistan’s Independence Day. The Taliban reportedly fired into crowds in several cities.



Read more ➡️ https://t.co/np48D4deb5 pic.twitter.com/3yAvJEZyq9 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 19, 2021

Время — вперед, прогресс — назад

К настоящему времени Афганистан лишился международной финансовой помощи, благодаря которой в минувшие десятилетия правительству удалось стабилизировать гуманитарную ситуацию в стране. В результате к 2021 году иностранные вливания формировали до 80% бюджета страны, и теперь их нет. Кроме того, США заморозили 9,5 миллиарда долларов, лежащих на счетах павшего афганского правительства.

Надвигающаяся гуманитарная катастрофа обусловлена не только перекрытием финансовых потоков: текущий год оказался засушливым, в результате чего республика потеряла около 40% урожая.

A @RoyalMarines veteran based in #Afghanistan has said the evacuation of #KabulAirport is a "humanitarian disaster that is just getting worse and worse every day".@PenFarthing said: "Something needs to be done today otherwise more people will die."https://t.co/HMWs9kPhr9 — Forces News (@ForcesNews) August 19, 2021

Экономическая политика «Талибаном» до сих пор не сформирована. Отсутствуют видимые признаки начала процесса формирования правительства — движение никак это не комментирует и ограничивается сообщением о том, что новое руководство будет опираться на законы шариата.

Кроме того, общество разделено, и речь идет не только о многих тысячах беженцев, стремящихся любой ценой покинуть Афганистан. В Панджшерской долине возрождается так называемый «Северный альянс», вставший на путь вооруженной борьбы с талибами четверть века назад. Сейчас туда стягиваются осколки афганской армии, отказавшиеся сложить оружие, а также члены свергнутого правительства: вице-президент Амрулла Салех, министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади и Ахмад Масуд — сын погибшего руководителя альянса Ахмада Шаха Масуда.

«Сегодня я пишу из Панджшерской долины, готовый пойти по стопам моего отца вместе с бойцами моджахедов, которые готовы снова сразиться с талибами. «Талибан» —это проблема не только афганского народа. Под их контролем Афганистан, без сомнений, станет эпицентром радикального исламистского терроризма», — заявил Масуд.

«Кладбище империй»

Афганистан провел День независимости в своем обычном состоянии — внутренних противоречиях, повальной бедности и в междоусобных войнах. В центр своей декларации «Талибан» поставил единственный факт, которым может гордиться одно из самых неблагополучных государств мира — европейским цивилизациям не удалось покорить афганцев традиционными для себя методами войны.

