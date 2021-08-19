Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор покалечившему клиентку пластическому хирургу

Москва, 19 августа. Московский городской суд отложил рассмотрение апелляционной жалобы на приговор пластическому хирургу Сергею Морозову, из-за действий которого серьезно пострадала девушка.

Как сообщает источник Федерального агентства новостей, заседание состоится 26 августа в 13:00 по московскому времени.

Речь идет о пластическом хирурге, который повредил легкое пациентке при взятии реберного трансплантата, а также занес инфекцию. Все произошло 8 апреля 2018 года во время операции по ринопластике. Девушка получила тяжкий вред здоровью. По ее словам, несмотря на то, что она находилась в крайне тяжелом состоянии, хирург просто уехал из клиники.

Ранее певицу Надежду Кадышеву заподозрили в трате огромных сумм на пластические операции.