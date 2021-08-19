Команда водолазов ВС РФ показала лучшее время на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021

Тегеран, 19 августа. Военные водолазы сборной ВМФ РФ продемонстрировали лучшее время среди всех команд в упражнении «Весы» конкурса по водолазному многоборью «Глубина» АрМИ-2021.

Время выполнения маневров российскими подводниками составило три минуты и пять секунд. Тренировка проходила в водах Индийского океана на полигоне в порту Конарак. Главной целью данного упражнения является поднятие на поверхность ядра, которое находится под платформой весов. В соревновании принимают участие два водолаза. Они должны перенести 10 гирь весом 32 килограмма каждая. Расстояние, которое должны пройти военнослужащие под водой, составляет 20 метров.

Конкурс «Глубина» включает в себя несколько упражнений: «Весы», «Спасение и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Фланец» и «Канат».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Армейские международные игры — 2021 пройдут в 11 странах. Мероприятие состоится с 22 августа по 4 сентября.