Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 20:31
20:30
Экономика
Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты до 58,8 тысячи рублей
20:30
Общество
Иммунолог оценил сочетаемость «Спутника» и его адаптированной к дельта-штамму версии
20:27
Политика
Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами
20:24
Общество
Кошка Даша и еж: жительница Архангельской области дает приют питомцам больных COVID-19
20:17
Происшествия
Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор покалечившему клиентку пластическому хирургу
20:14
Армия
Команда водолазов ВС РФ показала лучшее время на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021
20:13
Происшествия
Еще одному самарцу грозит срок за убийство котенка
20:09
Армия
Американские военные за неделю эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек
20:07
Происшествия
Скончался актер фильма «Форсаж» Сонни Тиба
20:06
Политика
Эксперт Шаповалов рассказал, как «политический багаж» Шугалея поможет в кресле депутата
Все новости

Команда водолазов ВС РФ показала лучшее время на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021
Армия
Команда водолазов ВС РФ показала лучшее время на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021
rosgvard.ru  /  Пресс-служба Федеральной службы войск нацгвардии РФ

Тегеран, 19 августа. Военные водолазы сборной ВМФ РФ продемонстрировали лучшее время среди всех команд в упражнении «Весы» конкурса по водолазному многоборью «Глубина» АрМИ-2021.

Время выполнения маневров российскими подводниками составило три минуты и пять секунд. Тренировка проходила в водах Индийского океана на полигоне в порту Конарак. Главной целью данного упражнения является поднятие на поверхность ядра, которое находится под платформой весов. В соревновании принимают участие два водолаза. Они должны перенести 10 гирь весом 32 килограмма каждая. Расстояние, которое должны пройти военнослужащие под водой, составляет 20 метров.

Конкурс «Глубина» включает в себя несколько упражнений: «Весы», «Спасение и оказание первой медицинской помощи утонувшему водолазу», «Оказание помощи аварийному кораблю», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Фланец» и «Канат».

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что Армейские международные игры — 2021 пройдут в 11 странах. Мероприятие состоится с 22 августа по 4 сентября.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Команда водолазов ВС РФ показала лучшее время на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021
вс рф водолазы арми-2021
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru