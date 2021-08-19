Американские военные за неделю эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек

Вашингтон, 19 августа. США эвакуировали из аэропорта Кабула порядка семи тысяч человек, сообщил на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор, ответственный за данную операцию.

По его словам, только за прошедшие сутки из афганской столицы вылетели 12 рейсов. На борту находились две тысячи человек.

«С начала операции по эвакуации 14 августа мы вывезли по воздуху в целом около семи тысяч человек», — заявил генерал.

При этом с конца июля США вывезли из Афганистана порядка 12 тысяч человек, среди которых американские граждане, сотрудники посольства, а также афганцы, подавшие заявления на специальные иммиграционные визы.

На протяжении нескольких месяцев в Афганистане наблюдалась эскалация напряженности. Причиной тому стало решение США вывести из республики свой вооруженный контингент. Этим воспользовались боевики «Талибана»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Они быстро взяли под свой контроль большую часть регионов страны, а позднее заняли Кабул, добившись от правительства передачи власти.

1 Организация запрещена на территории РФ.