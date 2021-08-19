Адвокат Янис Юкша объяснил, почему партии «Родина» уделяется пристальное внимание

Часто партия, некая совершенно искренняя политическая сила, имеет большую поддержку со стороны общественности. И совершенно очевидно, что партия «Родина» такую поддержку имеет, поэтому к ней столь пристальное внимание. Такого мнения придерживается адвокат, кандидат юридических наук, академик РАЕН Янис Юкша. В разговоре с ФАН он объяснил, что, по его мнению, действительно не позволило «родинцам» дойти до выборов.

Как сообщили в ГИК, причиной отстранения «Родины» от выборов стал высокий процент забракованных подписей. Именно эту «подписочную» систему адвокат Юкша не один раз называл устаревшей.

«Мы видели неоднократно: стоят молодые люди и собирают подписи. Насколько эти молодые люди добросовестны? Вопрос тоже спорный. Мне кажется, у них существуют определенные планы и, чтобы эти планы выполнить, они могут, не факт, что делают, но могут каким-то образом совершить действие, которое в дальнейшем квалифицируют как нарушение», — говорит кандидат юридических наук.

Кроме того, собеседник ФАН считает, что партия «Родина» является основательной политической силой, которая может стать серьезным конкурентом для других партий.

«Партия «Родина» имеет серьезную поддержку, поэтому к ней такое пристальное внимание. Ведь не трогают другие партии. Они не создают конкурентной среды. Те партии, которые могут помешать эйфории, идиллии в городском парламенте, сталкиваются с препятствиями», — отмечает Юкша.

Невские Новости / Юлия Медведева

По мнению академика РАЕН, партия «Родина» сегодня является серьезной политической силой, поэтому к ней применяются столь жесткие требования, которые привели к подобным итогам — недопуску до выборов.

«Уверен, что никто не собирался и не делал никаких незаконных действий. Это субъективная оценка, никакой экспертизы не проводилось. Это оценка чиновников, которые посчитали, что те или иные подписи не являются действительными, хотя это может совершенно оказаться не так», — говорит спикер.

До выборов остается всего месяц. Но несмотря на это, по мнению адвоката, «Родина» имеет шансы вернуться в предвыборную гонку.

«У партии существуют возможности по обращению в суд вплоть до Верховного, чтобы обжаловать отказ в регистрации. В истории были случаи, когда партию на выборах восстанавливали. Я надеюсь, что это тот случай, когда с партией «Родина» должно произойти нечто подобное. Решение суда может стать ключом к участию в выборах и ключом к тому, чтобы избиратель обрел ту политическую силу, которую будет представлять «Родина», — заключил Янис Юкша.

Ранее политолог Дмитрий Бабич назвал тревожным звонком для российской демократии отказ в регистрации единого списка партии «Родина» на выборах в Заксобрание Петербурга. А политолог Константин Калачев и вовсе удивлен случившимся, он считает, что «Родина» оказалась в нетипичной для себя ситуации.