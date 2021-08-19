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Центр акушерства Минздрава опроверг влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье
Общество
Центр акушерства Минздрава опроверг влияние «Спутника V» на репродуктивное здоровье
Global Look Press  /  Nikolay Gyngazov

Москва, 19 августа. Вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не несет отрицательного эффекта для здоровья репродуктивной системы, сообщили в пресс-службе центра акушерства Минздрава РФ.

В НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова проводится исследование, в рамках которого специалисты изучают влияние вакцины «Спутник V» на репродуктивное здоровье мужчин и женщин фертильного возраста. Участие в научной работе приняли 200 человек мужского пола и 200 человек женского пола.

В результате исследователи не обнаружили негативного и повреждающего влияния прививки на репродуктивную систему. У женщин не наблюдалось отрицательного воздействия на функцию яичников, а у мужчин — на сперматогенез.

Вакцину «Спутник V», разработанную в Центре им. Гамалеи, тем временем модифицировали под дельта-штамм. Однако судить об эффективности данного препарата пока рано.

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вакцина Спутник V репродуктивная система
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