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РКН потребовал от Apple удалить приложение «Навальный» из App Store

  /   Обновлено: 19 августа 2021 20:24
Общество
РКН потребовал от Apple удалить приложение «Навальный» из App Store
flickr.com  /  Andrew

Москва, 19 августа. Роскомнадзор направил письмо в Apple с требованием удалить из сервиса App Store приложение «Навальный». Об этом сообщили представители осужденного блогера Алексея Навального.

РКН отмечает, что приложение используется для «пропаганды деятельности и реализации мероприятий» организациями, которые в России признаны экстремистскими. Речь идет о Фонде борьбы с коррупцией1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) и входящих в ее состав штабах Навального2 и Фонде защиты прав граждан (также экстремистские организации, запрещенные в РФ).

Ранее стало известно о закрытии интернет-издания «Открытые медиа», в связи с блокировкой Роскомнадзора. Решение было принято по требованию Генпрокуратуры РФ.

1 Включен в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента; признан экстремистской организацией.

2 Являются структурным подразделением ФБК — НКО, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; обе организации являются экстремистскими и запрещены на территории России.

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apple навальный фбк
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