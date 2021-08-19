Путин и Макрон осудили деструктивную политику Киева в отношении Донбасса

Москва, 19 августа. Президент России Владимир Путин и его французский коллега Эммануэль Макрон осудили деструктивные действия украинских властей по отношению к Донбассу.

Российский лидер обратил внимание главы Франции на деструктивную политику украинских властей. По словам Путина, Киев обостряет ситуацию на юго-востоке Украины и тиражирует провокационные инициативы.

В ходе переговоров президенты также затронули ситуацию в Афганистане и вопросы сотрудничества по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе.