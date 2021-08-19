Слова Лаврова о безвизовом режиме взбудоражили экс-главу МИД Польши

Варшава, 19 августа. Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве является «предупреждением» для Польши, заявил бывший глава МИД страны Витольд Ващиковский.

В ходе визита в Калининград Лавров рассказал, что российская сторона готова обсуждать безвизовые приграничные обмены с Варшавой и Вильнюсом. По словам Ващиковского, идея возобновления малого приграничного движения якобы действительно вызывает много подозрений. Таким образом политик увидел грозный сигнал для Польши в словах Лаврова. Соответствующим заявлением он поделился в беседе с Polityce.

«Он (Сергей Лавров. — Прим. ред.) хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил», — заявил бывший министр.

Он считает, что из-за ситуации вокруг Афганистана российская сторона «будет стремиться» рассорить Соединенные Штаты с их союзниками. В частности, бывший глава польского внешнеполитического ведомства уверен, что Варшаву и вовсе постараются «уничтожить».

Дипломат объяснил, что возможность осуществлять безвизовые поездки позволит Российской Федерации «использовать миллионы беженцев против Польши». Однако он не уточнил, каким образом это связано с предложением Лаврова о приграничном сотрудничестве.

Сам глава МИД РФ в ходе выступления напоминал, что между Москвой и Варшавой существовало соглашение о приграничном сотрудничестве, но Польша в одностороннем порядке прекратила его действие после введения санкций Запада. Лавров призвал польских коллег еще раз проанализировать это решение и отметил, что существование таких договоренностей выгодно всем жителям региона.

Ранее министр иностранных дел России и глава МИД Ливии Наджла Мангуш провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Москве. Стороны обсудили необходимость дальнейшего продвижения взаимовыгодных отношений.