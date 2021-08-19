Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
19 августа 20:31
20:30
Экономика
Росстат сообщил об увеличении средней зарплаты до 58,8 тысячи рублей
20:30
Общество
Иммунолог оценил сочетаемость «Спутника» и его адаптированной к дельта-штамму версии
20:27
Политика
Генсек ООН заявил о готовности к переговорам с талибами
20:24
Общество
Кошка Даша и еж: жительница Архангельской области дает приют питомцам больных COVID-19
20:17
Происшествия
Суд перенес рассмотрение жалобы на приговор покалечившему клиентку пластическому хирургу
20:14
Армия
Команда водолазов ВС РФ показала лучшее время на конкурсе «Глубина» АрМИ-2021
20:13
Происшествия
Еще одному самарцу грозит срок за убийство котенка
20:09
Армия
Американские военные за неделю эвакуировали из аэропорта Кабула около 7 тысяч человек
20:07
Происшествия
Скончался актер фильма «Форсаж» Сонни Тиба
20:06
Политика
Эксперт Шаповалов рассказал, как «политический багаж» Шугалея поможет в кресле депутата
Все новости

Слова Лаврова о безвизовом режиме взбудоражили экс-главу МИД Польши

  /   Обновлено: 19 августа 2021 20:02
Политика
Слова Лаврова о безвизовом режиме взбудоражили экс-главу МИД Польши
securityconference.de  /  MSC / Mueller

Варшава, 19 августа. Заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о приграничном сотрудничестве является «предупреждением» для Польши, заявил бывший глава МИД страны Витольд Ващиковский.

В ходе визита в Калининград Лавров рассказал, что российская сторона готова обсуждать безвизовые приграничные обмены с Варшавой и Вильнюсом. По словам Ващиковского, идея возобновления малого приграничного движения якобы действительно вызывает много подозрений. Таким образом политик увидел грозный сигнал для Польши в словах Лаврова. Соответствующим заявлением он поделился в беседе с Polityce.

«Он (Сергей Лавров. — Прим. ред.) хочет дестабилизировать нашу часть Европы, где в последние годы удалось добиться стабильности благодаря присутствию американских сил», — заявил бывший министр.

Он считает, что из-за ситуации вокруг Афганистана российская сторона «будет стремиться» рассорить Соединенные Штаты с их союзниками. В частности, бывший глава польского внешнеполитического ведомства уверен, что Варшаву и вовсе постараются «уничтожить».

Дипломат объяснил, что возможность осуществлять безвизовые поездки позволит Российской Федерации «использовать миллионы беженцев против Польши». Однако он не уточнил, каким образом это связано с предложением Лаврова о приграничном сотрудничестве.

Сам глава МИД РФ в ходе выступления напоминал, что между Москвой и Варшавой существовало соглашение о приграничном сотрудничестве, но Польша в одностороннем порядке прекратила его действие после введения санкций Запада. Лавров призвал польских коллег еще раз проанализировать это решение и отметил, что существование таких договоренностей выгодно всем жителям региона.

Ранее министр иностранных дел России и глава МИД Ливии Наджла Мангуш провели совместную пресс-конференцию по итогам встречи в Москве. Стороны обсудили необходимость дальнейшего продвижения взаимовыгодных отношений.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Слова Лаврова о безвизовом режиме взбудоражили экс-главу МИД Польши
польша лавров мид рф ващиковский
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru