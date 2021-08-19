Скончался актер фильма «Форсаж» Сонни Тиба

, 19 августа. Актер, снявшийся в фильмах «Убить Билла» и «Форсаж», Сонни Тиба умер на 83-м году жизни. По предварительной версии, он получил осложнения от коронавируса.

По данным местных СМИ, актер попал в больницу в начале месяца. Медики диагностировали у него пневмонию, которая могла развиться из-за COVID-19. Других деталей не приводится.

Тиба получил известность, снимаясь в фильмах о боевых искусствах — сначала в родной Японии, а затем и на международной сцене. Актер принял участие в более чем 180 проектах, среди них популярные фильмы — «Убить Билла» и «Форсаж».

Актер «Штрафбата», найденный дома с многочисленными переломами, Игорь Регнер умер в реанимации. Приехавшие на вызов врачи по факту инцидента заявили в полицию, сообщала газета A42.RU.