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Немецкий депутат Гердт признал провал кампании Запада в Афганистане

  /   Обновлено: 19 августа 2021 20:04
Политика
Немецкий депутат Гердт признал провал кампании Запада в Афганистане
facebook.com  /  Waldemar Herdt MdB

Санкт-Петербург, 19 августа. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт прокомментировал события в Афганистане.

По его словам, он заподозрил надвигающуюся катастрофу, когда первые афганские военные сбежали в Узбекистан и Таджикистан. Однако немецких военных больше интересовала эвакуация 20 тон алкогольной продукции из Афганистана обратно в Германию, заявил он в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

«Немцы загрузили пиво и улетели. Оставили всех, кто поверил в то, что можно жить по-другому, в западные ценности, а мы их просто сдали. Это было позорное бегство. В этот момент произошел крах всей доктрины демократии, о которой Запад постоянно говорит как о священной корове», — разложил провал Запада в Афганистане по полочкам политик.

Гердт также отметил, что Германия потратила на военное присутствие НАТО в Афганистане 20 миллиардов евро. Если распределить эти деньги на жителей арабской республики, то получится по 125 тысяч на каждого афганца.

«Мы могли там сад цветущий сделать, но нет, мы оставили руины, развал», — признал он.

Производство наркотиков увеличилось в стране многократно. Запад потерпел тотальное фиаско по всем фронтам. Больше к подобной стратегии никто прибегать не будет, резюмировал он.

Ранее противники радикального движения «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России) попросили у Запада помощь для борьбы с боевиками. Речь идет, в частности о предоставлении оружия.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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афганистан германия гердт
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