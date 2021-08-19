Премьер Израиля обсудит с Байденом Иран в ходе визита в Вашингтон

Вашингтон, 19 августа. На следующей неделе премьер-министр Израиля Нафтали Беннет прибудет в Вашингтон для встречи с президентом США Джо Байденом.

Основной темой повестки дня станут противоречия вокруг ядерной сделки с Ираном. Кроме того, планируется обсуждение вопросов региональной и глобальной безопасности, а также укрепления двусторонних связей.

В заявлении Белого дома указано, что этот визит, намеченный на 26 августа, «подчеркнет глубокие связи между правительствами и народами» стран, а также приверженность США сохранению безопасности в Израиле.

Премьер еврейского государства сообщил, что на переговорах намеревается предложить конкретную политику сдерживания «дестабилизирующей, негативной региональной деятельности Ирана», включающей «нарушения прав человека, поддержку терроризма и дальнейшего «прорыва» в его ядерной программе».

Biden invites new Israeli Prime Minister Naftali Bennet to Washington next week https://t.co/NpiHbfTJW6 — The Globe and Mail (@globeandmail) August 18, 2021

Примечательно, что ранее министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отметил, что не видит альтернативы ядерной сделке, что в корне отличается от обычной позиции правительства, которая преследует прекращение исследований «мирного атома» Тегераном и сохранение ограничений против Исламской республики.

Ранее Тель-Авив обещал, что все возражения против сделки будут в дальнейшем обсуждаться с Вашингтоном в частном порядке для нормализации связей с Демократической партией США, которые ухудшились во время столкновений между ХАМАС и Израилем в начале мая текущего года. В тот момент среди демократов возникли серьезные разногласия, поскольку часть их них требовали немедленного прекращения боев, в то время как остальные, включая президента, заявляли о праве Тель-Авива на оборонительные действия. Раскол усиливало решение о поставке еврейскому государству очередной партии вооружения на сумму более 700 млн долларов.

Также негативно отражается на отношениях Израиля и США, являющихся давними союзниками на Ближнем Востоке, строительство еврейских поселений на территориях Западного берега реки Иордан, которые признаны незаконными множеством стран и международных организаций.

Учитывая обстоятельства, первый визит в США имеет большое значение для главы нового израильского руководства, вступившего в должность в июне текущего года.

Правящая коалиция из нескольких партий, сформированная Нафтали Беннетом и Яиром Лапидом, положила конец 12-летней власти Биньямина Нетаньяху. Причем впервые в истории еврейского государства в ее состав вошел «Объединенный арабский список», который защищает интересы палестинцев.

Для создания более благоприятной атмосферы на грядущих переговорах Беннет сократил на треть планы строительства поселений на Западном берегу, которые вызвали критику американского руководства.

Defense Minister @Gantzbe and #Mossad head David Barnea met with @CIA director William Burns on Wednesday, as part of Burns' visit to #Israel.https://t.co/xVDZYKrudR — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 11, 2021

Ранее в августе в Тель-Авиве прошла встреча директора Центрального разведывательного управления США Уильяма Бернса с израильским премьер-министром, главной темой которой стала обстановка вокруг Ирана.

Не исключено, что на планируемых переговорах Беннет также поднимет вопрос о выводе войск Соединенных Штатов из Сирии и Ирака. Как сообщил американский новостной сайт Axios, Тель-Авив надеется, что Вашингтон откажется от этой идеи на фоне событий в Афганистане, который после ухода ВС США за несколько месяцев был захвачен боевиками «Талибана»1 (запрещенная в РФ организация).

1 Организация запрещена на территории РФ.