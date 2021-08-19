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Полиция оцепила Таймс-сквер в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета

  /   Обновлено: 19 августа 2021 20:00
Происшествия
Полиция оцепила Таймс-сквер в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Нью-Йорк, 19 августа. Сотрудники полиции эвакуировали людей с Таймс-сквер в центре Нью-Йорка из-за подозрительного предмета, обнаруженного на площади.

Стражи порядка в настоящий момент перекрыли часть площади, доступ к ней временно ограничен. О каком конкретно предмете идет речь, неизвестно. Личность человека, оставившего подозрительный предмет на Таймс-сквер, также не установлена. Все обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее прохожий получил огнестрельное ранение в результате перестрелки на Таймс-сквер в Нью-Йорке. Американец вместе с семьей шел мимо отеля «Мариотт», когда в него попала пуля.

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полиция нью-йорк таймс-сквер
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