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Актриса театра Ермоловой назвала размер гонорара Олега Меньшикова за один спектакль
Шоу-бизнес
Актриса театра Ермоловой назвала размер гонорара Олега Меньшикова за один спектакль
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Москва, 19 августа. Худрук Театра имени Ермоловой Олег Меньшиков получает свыше 100 тысяч рублей всего за один выход на сцену на фоне сокращений артистов. Об этом рассказала актриса Елена Бурханова.

Московский театр имени Ермоловой оказался в тяжелом финансовом положении: недавно стало известно, что руководство готовится к суду с арендаторами из-за прекращения выплат. Кроме того, 22 штатных актера попали под сокращение — театральный сезон будет открыт с новым составом артистов. Однако сложная ситуация не затронула художественного руководителя Олега Меньшикова. Актриса театра Елена Бурханова-Калинина заявила в интервью сайту kp.ru, что гонорар артиста за выход на сцену составляет 103 тысячи рублей.

«Совпадение это или нет, но именно этой сумме равен ежемесячный оклад Олега Евгеньевича как художественного руководителя, включая надбавку за звание народного артиста», — подчеркнула артистка.

Бурханова-Калинина также назвала собственный размер гонорара. По ее словам, участие в одном спектакле оценивается всего лишь в 2 тыс. рублей.

Несмотря на многочисленные возмущения артистов, Меньшиков заручился поддержкой Сергея Безрукова. Недавно артист поддержал коллегу и объяснил причину сокращений в театре Ермоловой.

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театр гонорар меньшиков
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