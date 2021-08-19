Пентагон планирует завершить вывод американских войск из Афганистана к 31 августа

Вашингтон, 19 августа. Минобороны США пока не приняло решение изменить сроки вывода американских военных из Афганистана, заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

По его словам, изменение сроков является серьезным шагом, для совершения которого необходимы дополнительные переговоры с представителями запрещенной в России террористической организации «Талибан»1.

Кирби отметил, что в настоящее время эвакуация из Кабула проводится с расчетом на ее завершение к 31 августа. При этом он подчеркнул, что если Пентагон примет решение изменить сроки, то придется садиться за стол переговоров с боевиками. Он уточнил, что по состоянию на данный момент никаких контактов по этой теме, насколько ему известно, не было.

Движение «Талибан» на сегодняшний день контролирует всю территорию Афганистана. Боевики заняли столицу государства без боя, однако в некоторых провинция продолжаются боестолкновения талибов с бойцами сопротивления, которые не признают их власть.

1 Организация запрещена на территории РФ.