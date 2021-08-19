Спасатели эвакуировали более 100 постояльцев санатория в Марий Эл из-за угрозы пожара

Йошкар-Ола, 19 августа. Более 100 человек эвакуировали из санатория «Сосновый бор» в Медведевском районе Марий Эл из-за угрозы распространения природного пожара, сообщили в региональном главке МЧС.

Людей оперативно вывезли в спорткомплекс «Арена» и обеспечили питанием и водой. Возгорание в районе населенного пункта Сосновый Бор удалось локализовать, добавили в ведомстве. Сейчас местным жителям ничего не угрожает.

Министр туризма республики Лидия Батюкова рассказала журналистам, что среди отдыхающих в санатории были медики, проходившие реабилитацию, и семьи с детьми. По желанию им могут организовать доставку до дома.

Незадолго до этого из-за лесных пожаров были эвакуированы десятки жителей хутора Каменночерновского Волгоградской области. Их расселили в пункты временного размещения.